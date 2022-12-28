19FortyFive: в новом пакете военной помощи США для Киева нет смысла

По словам американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса, несмотря на все старания Киева и личный визит лидера Украины Владимира Зеленского, военная помощь киевским властям со стороны американцев на этот раз получилась весьма скромной и по большому счёту бессмысленной. Об этом Дэвис рассказал в материале для издания 19FortyFive.

"Зеленский уехал из Вашингтона, а Байден, и это показательно, так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК: ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии", — отметил американский подполковник.

Военный напомнил, что в системах Patriot есть смысл, только когда они являются элементом комплексной обороны НАТО. Дэвис также рассказал о том, что для обслуживания одной системы Patriot требуются 90 специалистов, которые сначала проходят трёхмесячный курс обучения.

К тому же одной батареи зенитных ракетных комплексов Patriot недостаточно, чтобы защитить даже один Киев. Именно поэтому эту американскую военную помощь сложно рассматривать как средство усиления мощи ВСУ.

При этом на более Зеленскому сейчас рассчитывать не стоит, так как прежде чем Конгресс согласится одобрить новые пакеты помощи, чиновникам США придётся отчитаться за то, что уже было отправлено Киеву.