В Днепропетровской области, в Кривом Роге были зафиксированы взрывы. Об этом проинформировала украинская пресса.
"Сообщают о взрывах в Кривом Роге", — такое сообщение появилось в Telegram-канале украинского телеканала "Пятый".
До этого в Днепропетровской области было объявление воздушной тревоги.
Ранее 28 декабря воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, а также в ряде других украинских регионов: Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.