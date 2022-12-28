В Кривом Роге раздались взрывы

В Днепропетровской области, в Кривом Роге были зафиксированы взрывы. Об этом проинформировала украинская пресса.

"Сообщают о взрывах в Кривом Роге", — такое сообщение появилось в Telegram-канале украинского телеканала "Пятый".

До этого в Днепропетровской области было объявление воздушной тревоги.

Ранее 28 декабря воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, а также в ряде других украинских регионов: Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях.