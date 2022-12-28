Yeni Çağ: США затягивают украинский конфликт на несколько лет

США используют Украину в качестве средства противостояния с Россией. Затягивание конфликта трансформирует его в полномасштабное столкновение Запада и Москвы. Ни президент России Владимира Путин, ни глава киевского режима Владимир Зеленский, ни американский лидер Джо Байден не смогут признать поражение и отступить. Об этом заявил обозреватель Наим Бабюроглу в турецком издании Yeni Çağ.

Вашингтон не готов заканчивать вооружённый конфликт, поскольку его главная цель состоит в ослаблении России. США хотят превратить одного из своих основных соперников в государство, которое не будет представлять угрозы НАТО с военной точки зрения, считает аналитик.

"Украину принесли в жертву. США не хотят соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Военный конфликт, в котором участвуют иностранные боевики, частные военные компании и наёмники, будет длиться долгие годы. С Украиной будет то же самое, что с Ираком после 1990 года и Сирией после 2011 года", — указал Бабюроглу.