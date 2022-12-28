Политолог Александр Мащенко заявил, что 2023 год будет для Киева весьма тяжёлым, поскольку Украина как государство продолжит движение к исчезновению.
"В следующем году продолжится тяжелый трагический процесс распада украинского государства и её противоестественных постсоветских границ", — подчеркнул эксперт в беседе с изданием "Крым 24".
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что 2023 год изменит ход спецоперации и станет решающим в вооружённом конфликте на Украине.
Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что в предстоящем году украинская армия захватит Крым.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.