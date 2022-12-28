Политолог Мащенко заявил о распаде Украины в 2023 году

Политолог Александр Мащенко заявил, что 2023 год будет для Киева весьма тяжёлым, поскольку Украина как государство продолжит движение к исчезновению.

"В следующем году продолжится тяжелый трагический процесс распада украинского государства и её противоестественных постсоветских границ", — подчеркнул эксперт в беседе с изданием "Крым 24".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что 2023 год изменит ход спецоперации и станет решающим в вооружённом конфликте на Украине.

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что в предстоящем году украинская армия захватит Крым.