Global Times назвали "мирный саммит" по Украине "нереалистичной мечтой Киева"

"Мирный саммит" по Украине, предложенный киевскими властями, выглядит их нереалистичной мечтой. К тому же дело до него вряд ли дойдёт, особенно если в числе его участников не будет России, пишет китайское издание Global Times.

"Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до начала любых прямых разговоров о мире Россия должна предстать перед международным трибуналом за свои "военные преступления". Это абсолютно нереалистичная мечта Киева", — сказано в статье.

К тому же без России в "мирном саммите" нет никакого смысла, уверены китайские обозреватели. Авторы уверены, что самым реалистичным и разумным способом восстановить мир на Украине остаётся дипломатия. А помочь в достижении мира может Запад, особенно США, уверены в Китае.

"США должны помочь охладить ситуацию и продвинуть рациональность, а не раздувать пламя и помогать Киеву строить воздушные замки", — заключили обозреватели.

Ранее Киев предложил провести "мирный саммит" под эгидой ООН и с Антониу Гутеррешем в качестве посредника. В администрации Зеленского подчеркнули, что над Россией сначала нужно провести "международный суд", и только после этого вести с ней диалог.