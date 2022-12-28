Захарова о премьере Эстонии Каллас: "Адольф вами гордился бы"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу призыва премьер-министра Эстонии Каи Каллас к украинским беженцам учить эстонский язык.

"Адольф Вами гордился бы. Без Вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека", — сообщила Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Каллас обратилась к украинским беженцев с призывом учить государственный язык, чтобы в Эстонии не начала формироваться новая община, не говорящая по-эстонски. Премьер посоветовала беженцам с Украины записаться на курсы эстонского языка.

С начала российской спецоперации на Украине Эстония приняла более 118 тысяч украинских беженцев. Половина из них осталась в стране.