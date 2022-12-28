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FA: Россия и Китай одержали уверенную победу в борьбе с санкциями Вашингтона

Мир

Россия и Китай вышли победителями в борьбе с экономическими санкциями, которые в избытке вводил против них Вашингтон. Так считает директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре, — автор статьи, появившейся в издании Foreign Affairs.

FA: Россия и Китай одержали уверенную победу в борьбе с санкциями Вашингтона

По мнению обозревателя, заканчивается эпоха излюбленного оружия американцев — санкций, в использовании которого они не знают никакой меры.

"Вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира", — написала Демаре.

Автор подтвердила свою точку зрения убедительными фактами. Она считает, что Россия и Китай достойно отреагировали на введённые против них ограничения, в частности, создав двусторонние валютные свопы, дающие Москве и Пекину возможность отказаться от использования доллара США. Также Москва и Пекин разработали свои собственные платёжные системы по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS, на завязанные на Западе, партнёрами которой, кстати, уже стали более 1,3 тысячи банков из более, чем ста государств. Также в РФ и Китае происходит пошаговое внедрение цифровой валюты.

Обозреватель напомнила, что на цифровую валюту санкции США не распространяются.

"Цифровая валюта защищена от санкций, поскольку у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны", — добавила Демаре.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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