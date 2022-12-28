Defence24: ВС РФ могут атаковать Украину с территории Белоруссии по трём направлениям

Российские войска могут перейти в наступление на Украину с территории Белоруссии по двум основным направлениям: Киевское, где можно повторить атаку на столицу, и Западное, чтобы отрезать Киев от поставок оружия из Польши. Об этом заявил польский аналитик Максимилиан Дура.

По его мнению, в случае наступательных манёвров на Западном направлении основной целью ВС РФ станет Львов. Однако подобные действия российской армии могут спровоцировать негативные последствия для Польши, поскольку возникнут риски ошибочных ударов по польской территории, отметил Дура.

Наихудшим направлением аналитик назвал наступление ВС РФ до Ровно и Тернополя, поскольку ВСУ могут ответить контрударом с трёх сторон. Кроме этого, пути снабжения украинской армии не будут ликвидированы полностью, указал он в материале для Defence24.