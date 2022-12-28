Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хавич: Польша зарится на территорию Украины, но теряет контроль над своей
Юрист: после увольнения можно ещё три месяца получать зарплату
Замглавы МИД Сыромолотов: украинские "кибервойска" — это инструмент НАТО
Минимальная цена на водку в РФ вырастет до 281 рубля за 0,5 литра с января 2023 года
Карьерный консультант об изменениях на рынке труда в связи с СВО: "Нужны кандидаты 50+"
Украинский журналист Яковина рассказал о планах ВСУ захватить Брест
Мирошник: ВСУ "прощупывают" оборону ВС РФ на Кременском направлении и несут крупные потери
Марочко: разведка выявила увеличение числа женщин в рядах армии Украины
Шлепченко заявил о начале подготовки России к новой Великой Отечественной войне

Алкснис: США поверили, что создали абсолютное оружие против России

Мир

США рассматривают нанесение "обезглавливающего удара" по Москве с целью якобы противодействия России, то есть физическое устранение президента Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал данную тему и отметил, что если такая идея действительно существует, то инициаторам следует подумать о возможных последствиях.

Алкснис: США поверили, что создали абсолютное оружие против России

Чем дальше заходит процесс становления многополярного мира и утраты Вашингтоном своей гегемонии, тем сильнее США раздражают имеющиеся ограничения. Об этом заявила обозреватель Ирина Алкснис в материале для РИА Новости.

Вашингтон начал угрожать лидеру ядерной державы убийством при помощи СМИ, в очередной раз доказывая, что США привыкли действовать чужими руками. Американцы очень гордятся тем, что сейчас могут осуществлять свои планы при помощи эффективной марионетки — Украины, отметила Алкснис.

США считают Украину своим "абсолютным" оружием против России, которое может помочь Вашингтону добиться победы над Москвой и сохранить своё лидерство на мировой арене, считает аналитик.

"В мире нет и не может быть ничего окончательного и неизменного, а на любой хитрый план всегда найдется более эффективный", — указала Алкснис.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен

В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.

Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Жемчугов: противовоспалительные препараты позволят избежать осложнений при гриппе
Знак зодиака 28 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Точка кипения в Косово приближается с каждым днём Михаил Плисюк "Грабли" помогут войскам противовоздушной обороны РФ Андрей Николаев
В Сети появились кадры боя военных РФ с десантниками ВСУ под Херсоном
Политик Филиппо: Зеленский выступал перед "фантомным" Конгрессом США
Военнослужащий ВСУ Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины
Военнослужащий ВСУ Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины
Последние материалы
Мирошник: ВСУ "прощупывают" оборону ВС РФ на Кременском направлении и несут крупные потери
Марочко: разведка выявила увеличение числа женщин в рядах армии Украины
Питомцы могут заразить хозяев "своими" болезнями: чаще мойте руки после общения с ними
Шлепченко заявил о начале подготовки России к новой Великой Отечественной войне
Политолог Журавлёв: РФ готовится упорядочить границы под флагом борьбы с незаконными мигрантами
Диетолог Мансурова: орехи, ромашковый чай, киви и бананы способствуют крепкому сну
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Вакаров спрогнозировал распил Украины и "вхождение" пяти её регионов в НАТО
РФ намекнула на уступки по поставкам газа "Ямал — Европа". Решение за поляками
Российские хакеры RaHDit опубликовали данные более 70 солдат ВСУ и офицеров "кибервойск"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников