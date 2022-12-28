Алкснис: США поверили, что создали абсолютное оружие против России

США рассматривают нанесение "обезглавливающего удара" по Москве с целью якобы противодействия России, то есть физическое устранение президента Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал данную тему и отметил, что если такая идея действительно существует, то инициаторам следует подумать о возможных последствиях.

Чем дальше заходит процесс становления многополярного мира и утраты Вашингтоном своей гегемонии, тем сильнее США раздражают имеющиеся ограничения. Об этом заявила обозреватель Ирина Алкснис в материале для РИА Новости.

Вашингтон начал угрожать лидеру ядерной державы убийством при помощи СМИ, в очередной раз доказывая, что США привыкли действовать чужими руками. Американцы очень гордятся тем, что сейчас могут осуществлять свои планы при помощи эффективной марионетки — Украины, отметила Алкснис.

США считают Украину своим "абсолютным" оружием против России, которое может помочь Вашингтону добиться победы над Москвой и сохранить своё лидерство на мировой арене, считает аналитик.

"В мире нет и не может быть ничего окончательного и неизменного, а на любой хитрый план всегда найдется более эффективный", — указала Алкснис.