Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России

В Пентагоне готовятся не к завершению украинского конфликта, а к его эскалации. Более того, США планируют этим обострением управлять, заявила аналитик Виктория Никифорова в материале для РИА Новости.

Основная задача Вашингтона, по мнению специалистов корпорации RAND, — это "наказать" и "сдержать" Россию. Сделать так, чтобы у Москвы не было возможности нанести ядерный удар, который мог бы привести к прямому столкновению с НАТО. Американские эксперты предложили свой вариант эскалации, который состоит из трёх моментов.

"Первый шаг — гипотетическая атака России на союзника США по НАТО. Второй — реакция Вашингтона. И третий — реакция Москвы на эту реакцию", — объясняет Никифорова.

Также специалисты рассмотрели несколько сценариев боевых действий, один из которых предполагает превосходящий кинетический удар по территории России. Однако в таком случае необходимо сделать так, чтобы Москва не восприняла эти удары "прелюдией" к полномасштабной войне с Западом.

В случае атаки ракет на европейские военные базы аналитики RAND предложили США нанести удар по новым территориям России под тем предлогом, что в Вашингтоне считают их украинскими.

"Их идея наносить ракетные удары по территории России и её военнослужащим и при этом говорить, что мы, мол, "не воюем", выглядит исключительно как средство давления на Москву", — отметила Никифорова.