Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал православных граждан страны откреститься от Владимира Путина и назвать президента РФ сатаной.
По его словам, в настоящее время прихожане Украинской православной церкви пытаются спрятать свою принадлежность к Московскому патриархату, и, будучи украинцами, молятся за победу русского оружия.
"Официально откреститесь, скажите, что Путин — сатана и сатана — (патриарх Московский. — Прим. ред.) Кирилл", — призвал Данилов украинцев в интервью местному телеканалу.
Ранее министр иностранных дел РФ сообщил, что "неназванные официальные лица" из Пентагона призвали физически устранить российского президента.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.