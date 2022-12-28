Секретарь СНБО Украины Данилов: православные украинцы должны признать Путина сатаной

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал православных граждан страны откреститься от Владимира Путина и назвать президента РФ сатаной.

По его словам, в настоящее время прихожане Украинской православной церкви пытаются спрятать свою принадлежность к Московскому патриархату, и, будучи украинцами, молятся за победу русского оружия.

"Официально откреститесь, скажите, что Путин — сатана и сатана — (патриарх Московский. — Прим. ред.) Кирилл", — призвал Данилов украинцев в интервью местному телеканалу.

Ранее министр иностранных дел РФ сообщил, что "неназванные официальные лица" из Пентагона призвали физически устранить российского президента.