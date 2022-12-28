Frankfurter Rundschau: "мирный саммит" нужен Зеленскому ради выгоды, а не для переговоров

Говорить о каких-либо мирных переговорах между Украиной и Россией сейчас не приходится, потому инициатива Владимира Зеленского провести "мирный саммит" нужна ему для зарабатывания очков на международной арене, уверены немецкие эксперты.

"Когда Украина предлагает международный мирный саммит, Киев в первую очередь заботится о завоевании дипломатических и политических позиций, а не о серьёзных переговорах с Россией", - пишет издание Frankfurter Rundschau.

Зеленский пытается убедить украинцев и западных союзников, что власти страны делают всё возможное, чтобы прекратить вооружённый конфликт.

Также для Киева очень важно не дать теме Украины уйти с первых полос западных СМИ, так как в этом случае страна окажется без военной и финансовой помощи США и Европы.