Говорить о каких-либо мирных переговорах между Украиной и Россией сейчас не приходится, потому инициатива Владимира Зеленского провести "мирный саммит" нужна ему для зарабатывания очков на международной арене, уверены немецкие эксперты.
"Когда Украина предлагает международный мирный саммит, Киев в первую очередь заботится о завоевании дипломатических и политических позиций, а не о серьёзных переговорах с Россией", - пишет издание Frankfurter Rundschau.
Зеленский пытается убедить украинцев и западных союзников, что власти страны делают всё возможное, чтобы прекратить вооружённый конфликт.
Также для Киева очень важно не дать теме Украины уйти с первых полос западных СМИ, так как в этом случае страна окажется без военной и финансовой помощи США и Европы.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.