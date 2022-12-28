Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала украинское руководство за переименование улицы Владимира Высоцкого на территории Изюма в улицу Стива Джобса, основавшего корпорацию Apple.
Комментируя такое решение Украины, дипломат привела фрагмент из известной песни советского артиста "Диалог в цирке".
"Наверное, не могут простить поэту пророческие строки "Ой, Ваня, гляди, какие клоуны", — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что на официальном портале украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием переименовать Россию в Московию. Согласно законам Украины, документ будет рассмотрен главой государства, если за него проголосуют не менее 25 тысяч граждан страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.