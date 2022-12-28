Захарова осудила переименование улицы Высоцкого в Изюме: "Не могут простить поэту пророческие строки"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала украинское руководство за переименование улицы Владимира Высоцкого на территории Изюма в улицу Стива Джобса, основавшего корпорацию Apple.

Комментируя такое решение Украины, дипломат привела фрагмент из известной песни советского артиста "Диалог в цирке".

"Наверное, не могут простить поэту пророческие строки "Ой, Ваня, гляди, какие клоуны", — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что на официальном портале украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием переименовать Россию в Московию. Согласно законам Украины, документ будет рассмотрен главой государства, если за него проголосуют не менее 25 тысяч граждан страны.