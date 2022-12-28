Меркель открестилась от урегулирования украинского конфликта

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не намерена участвовать в урегулировании украинского конфликта. По её словам, противостояние "когда-нибудь закончится".

Ранее экс-канцлер "ошарашила" всех своим откровением о том, что подписывая Минские соглашения и Украина, и западные политики знали, что не станут их исполнять. Теперь же, Меркель открыто заявила, что не намерена участвовать в стабилизации ситуации в Незалежной.

"Когда-нибудь закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров, — сказала экс-канцлер в беседе с Sette. — Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытыми и дружественными переговорами".

Как подчеркнула экс-канцлер, добавить ей "больше нечего".