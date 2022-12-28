Global Times: мирный саммит в ООН по Украине без РФ превратится в "судилище"

Россия должна принять участие в "мирном саммите" на площадке ООН, если стороны конфликта хотят прекратить бои, заявили китайские аналитики.

По их мнению, если же саммит проведут без Москвы, всё сведётся к популизму.

"Мирный саммит" без России не сможет оказать содействие прекращению огня. На встрече, которая нацелена на восстановление мира между сторонами, вовлечёнными в военный конфликт, должна присутствовать каждая из них, будь то США, Россия или Украина", — пишет Global Times.

Кроме того, если Москва не будет присутствовать, то все попытки достичь мира сведутся к "судилищу" России.

"Мероприятие в итоге превратится в международное публичное судебное разбирательство, направленное против России", — резюмировали аналитики.