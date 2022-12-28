Россия должна принять участие в "мирном саммите" на площадке ООН, если стороны конфликта хотят прекратить бои, заявили китайские аналитики.
По их мнению, если же саммит проведут без Москвы, всё сведётся к популизму.
"Мирный саммит" без России не сможет оказать содействие прекращению огня. На встрече, которая нацелена на восстановление мира между сторонами, вовлечёнными в военный конфликт, должна присутствовать каждая из них, будь то США, Россия или Украина", — пишет Global Times.
Кроме того, если Москва не будет присутствовать, то все попытки достичь мира сведутся к "судилищу" России.
"Мероприятие в итоге превратится в международное публичное судебное разбирательство, направленное против России", — резюмировали аналитики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.