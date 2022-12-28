Independent: США придётся освоить искусство трёхстороннего сдерживания на фоне союза России с Китаем

Россия стала "острой угрозой" для политического положения США, однако ещё большей проблемой может стать укрепляющийся союз с Москвы с Пекином, заявили американские аналитики.

Как подчеркнули авторы, быстро развивающийся Китай в Пентагоне сочли "неотложной задачей", но кооперация двух мощнейших держав сулят Вашингтону политический и экономический крах.

"По мере того, как Китай наращивает свой ядерный арсенал примерно до 1500 боеголовок к 2035 году, что приближается к размерам американского и российского арсеналов, Соединённым Штатам придётся освоить новое искусство трехстороннего ядерного сдерживания. Это, в свою очередь, может привести к новой гонке вооружений", — заявили аналитики Independent.

Авторы подчеркнули, что ситуация может ухудшиться, если договоры СНВ (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. — Прим. ред.) не будет переподписан после 2026 года.