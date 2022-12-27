НАТО перебросило в Польшу около 700 единиц техники, включая танки Abrams США

Страны НАТО продолжают перебрасывать военную технику на свой восточный фланг. Альянс стремится к наращиванию группировки в Польше. Данная страна получила более 700 единиц военной техники, в том числе американские танки "Абрамс", пишет "Военное обозрение".

Вооружением будут пользоваться бойцы армии США на польской территории. Напоминаем, что американские военные находятся там с 2017 года, а с 2018 года идёт переброска тяжёлой техники в места дислокации сил. На данный момент отправлено больше 20 морских транспортов с оружием.

Кроме танков "Абрамс" Польша получает бронетранспортёры М113, БМП М2 Bradley и другую технику. Американские военные проходят учения в рамках стандартов НАТО.