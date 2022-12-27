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Spiegel: Киев скрывает реальные цифры потерь в конфликте

Мир

Данные о потерях в ходе боевых действий, которые предоставляет Украина, — это "джунгли противоречивой информации". Об этом пишет издание Spiegel.

Spiegel: Киев скрывает реальные цифры потерь в конфликте

В статье отмечается, что данные Киева зачастую полны преднамеренных искажений, поскольку цифры потерь в ходе конфликта всегда являются средством "дезинформации и пропаганды".

Автор материала также считает, что только по выступлениям и интервью государственных чиновников или по анонимным вбросам в СМИ можно судить о потерях вооружённых сил Украины (ВСУ).

Издание объяснило, что низкие показатели смертности призваны "продемонстрировать военную мощь и поддержать боевой дух войск".

Обозреватель также напомнил, что представитель киевских властей Михаил Подоляк в декабре "более или менее официально" подтвердил сокрытие информации о количестве жертв от общественности.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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