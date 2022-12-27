По мнению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, Украине предстоит пройти долгий и сложный путь, прежде чем она станет членом ЕС.
При этом Бербок пообещала Киеву всестороннюю поддержку на пути "гармонизации" и трансформации в соответствии с европейскими стандартами.
"Украинцы… видят будущее в Европе, в ЕС. Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь к вступлению", — сказала Бербок в эфире румынского телеканала Digi 24.
Министр напомнила, что самому Евросоюзу тоже предстоит пройти определённую подготовку, а не "просто поднять новые флаги над зданием Совета в Брюсселе". Бербок призвала подумать о "сохранении дееспособности и возможности принимать решения" в новом составе.
23 июня Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в ЕС.
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