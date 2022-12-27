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BBC описало варианты развития СВО на Украине в 2023 году: "Наступление ВС РФ определит исход"

Мир

Британские журналисты BBC описали варианты вероятного развития событий на Украине в 2023 году.

BBC описало варианты развития СВО на Украине в 2023 году: "Наступление ВС РФ определит исход"

Спецоперация на Украине не закончится в текущем году. Что именно будет в 2023 доподлинно неизвестно, но разные эксперты высказывают мнения о том, как повернётся ситуация на Украине.

Журналисты медиахолдинга BBC поговорили с замдиректора Института стратегических исследований Майклом Кларком. Он заявил, что наступление ВС РФ определит исход СВО. Кларк отметил, что это, по его мнению, произойдёт весной. Также он добавил, что ВСУ, скорее всего, будут пытаться провести контратаку в районе Сватово и Кременной.

"В районе Кременной и Сватово ВСУ очень близки к крупному прорыву, который отбросит русские войска на 40 миль назад, к следующей естественной оборонительной линии", — заявил Кларт.

Однако российские военкоры уже опровергли киевский фейк о том, что Сватово и Кременная скоро будут под контролем Украины.

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что ещё рано планировать парад победы в Киеве. Зимой, по его мнению, ход СВО замедлится.

"Я считаю, что к концу 2023 года Крым будет полностью под украинским контролем и суверенитетом", — уверен Ходжес.

Он отметил, что между Москвой и Киевом может быть подписано некое соглашение, которое позволит России постепенно "сворачивать часть своего военно-морского присутствия" в Севастополе.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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