Экс-советник Пентагона заявил о тяжёлых потерях ВСУ под Артёмовском

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Вооружённые силы Украины несут большие потери в боях за Артёмовск.

"ВСУ терпят там поражение, теряют тысячи военнослужащих в боях", — сообщил полковник.

Он рассказал, что ВСУ теряют опытных бойцов и бросают в бой неподготовленных новобранцев, которые обучались всего две-три недели. Они прячутся в окопах и ждут, когда будут убиты, отметил Макгрегор.

Американский полковник назвал трагичной ситуацию, в которую попала армия Украины под Артёмовском.

Ранее Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли 150 тысяч военных с начала российской спецоперации. Из-за того, что украинские солдаты отказываются идти на передовую, командование бросает в бой 15-летних подростков и недееспособных граждан, подчеркнул экс-советник Пентагона.