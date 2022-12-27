Литовкин: у Киева не получится втянуть НАТО в конфликт с Россией

Военный эксперт Виктор Литовкин высказал своё мнение относительно вероятности втягивания НАТО в конфликт с Россией из-за Украины, чего добивается Киев.

По мнению эксперта, шансы киевских властей столкнуть НАТО и РФ стремятся к нулю. Руководство обеих держав прекрасно осознают последствия такого шага.

"И в НАТО, и в Вашингтоне понимают, что при прямом столкновении с Москвой они будут иметь дело с ракетно-ядерной державой", — сказал Литовкин в разговоре с "Вечерней Москвой".

Также эксперт напомнил о положении военной доктрины РФ, в котором приписаны условия для применения ядерного оружия.

"А у России в военной доктрине, как известно, написано: если на нее нападет коалиция, обладающая ядерным оружием, то страна вправе применить аналогичное оружие в отношении противника", — добавил Литовкин.