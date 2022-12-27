СМИ сообщили об огромном влиянии главы офиса Зеленского Ермака внутри Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пользуется огромным влиянием внутри страны, поскольку имеет доступ к ведению международных переговоров, сообщает "Украинская правда".

"Влияние главы офиса президента Украины Андрея Ермака невозможно сравнить ни с одним его предшественником… Ни Дмитрий Табачник во времена Кучмы, ни Виктор Балога во времена Ющенко, ни Сергей Левочкин во времена Януковича — и близко не могли влиять на тот масштаб проблем, которыми сейчас занимается Ермак", — отмечается в материале.

По данным СМИ, Ермак занимается широким спектром задач, куда входят международные отношения, сакнции, обмен военнопленными, контакты с советником президента США Джейком Салливаном. Кроме того, он назначает кадры на руководящие посты в госструктурах. В конце концов, именно Ермак причастен к назначению сексолога Олеси Илащук на должность украинского посла в Болгарии.

По словам высокопоставленного источника, министром иностранных дел лишь фактически является Дмитрий Кулеба.

"Телефон Ермака — вот министерство иностранных дел", — подчеркнул собеседник издания.