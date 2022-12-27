Боевые машины НАТО не влезают в украинские ангары: "Салом смажьте"

Западные боевые машины не влезают в украинские ангары.

Запад снабжал Киев военной техникой ещё до начала СВО на Украине. Недавно в Сети появилось видео, как украинские военные отчаянно пытаются загнать американский MRAP International MaxxPro в ангар. Проблемой стали габариты машины.

Интернет-пользователи посоветовали смазать машину салом и попробовать заехать с разгона. Также некоторые посоветовали украинцам спилить скворечник пулеметчика или спустить шины.