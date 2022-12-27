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WP: ВСУ не могут использовать трофейную технику, захваченную у ВС РФ

Мир

Вооружённые силы Украины не могут в полной мере использовать трофейную военную технику, захваченную у российской армии, сообщает The Washington Post.

По данным издания, с начала спецоперации ВСУ захватили сотни российских танков, БРТ и БМП пехоты. Однако эта техника не используется на поле боя, поскольку ремонтируется в ангарах. Ремонтные бригады не могут найти детали для починки этих "трофеев".

"Вместо того, чтобы воевать, мы сидим в ангарах", — сказал командир ремонтного батальона.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные используют трофейную иностранную технику против ВСУ.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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