WP: ВСУ не могут использовать трофейную технику, захваченную у ВС РФ

Вооружённые силы Украины не могут в полной мере использовать трофейную военную технику, захваченную у российской армии, сообщает The Washington Post.

По данным издания, с начала спецоперации ВСУ захватили сотни российских танков, БРТ и БМП пехоты. Однако эта техника не используется на поле боя, поскольку ремонтируется в ангарах. Ремонтные бригады не могут найти детали для починки этих "трофеев".

"Вместо того, чтобы воевать, мы сидим в ангарах", — сказал командир ремонтного батальона.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные используют трофейную иностранную технику против ВСУ.