Вооружённые силы Украины не могут в полной мере использовать трофейную военную технику, захваченную у российской армии, сообщает The Washington Post.
По данным издания, с начала спецоперации ВСУ захватили сотни российских танков, БРТ и БМП пехоты. Однако эта техника не используется на поле боя, поскольку ремонтируется в ангарах. Ремонтные бригады не могут найти детали для починки этих "трофеев".
"Вместо того, чтобы воевать, мы сидим в ангарах", — сказал командир ремонтного батальона.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные используют трофейную иностранную технику против ВСУ.
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