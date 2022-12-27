Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) часто выдают местоположение операторов и целых подразделений ВСУ.
Беспилотники, выполнив свои задачи, возвращаются на исходные позиции, т. е. туда, где находится оператор. С помощью аэроразведки прослеживается путь вражеского БПЛА. После этого по позициям противника наносится артиллерийский удар.
Репортёр ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видео, на котором наглядно видна чёткая работа БПЛА и артиллерии ВС РФ. По итогу был уничтожен расчёт аэроразведки противника.
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