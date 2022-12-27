Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн уверена, что отношения с Россией безнадёжно испорчены на многие десятилетия.
Её возмутили планы канцлера Германии Олафа Шольца вернуться к экономическому сотрудничеству с РФ после того, как закончится конфликт на Украине.
Штрак-Циммерманн убеждена, что возобновление контактов с Россией совершенно нереально, поэтому РФ ждёт долгая международная изоляция.
"Эта Россия вышла из сообщества гуманитарных государств", — отметила представитель Германии.
Она назвала Владимира Путина военным преступником и отметила, что значительное количество граждан РФ поддерживает курс президента.
"Террорист, массовый убийца", — такие эпитеты она подобрала для политического режима РФ.
Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что вернуть хорошие отношения с РФ будет невозможно.
"Свободных, нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями", — объяснила член Бундестага.
По словам Штрак-Циммерманн, налаживанием отношений будут заниматься уже следующие поколения.
"Политическая система в России полностью выродилась и должна быть полностью изменена. Поэтому задачей следующих поколений будет, если Россия изменится, снова начать говорить друг с другом", — отметила она.
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