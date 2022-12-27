Кедми: США до сих пор хотят разделить РФ на несколько некрупных государств

Экс-руководитель спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми заявил, что США хотят разделить РФ на несколько некрупных государств.

Кедми заявил, что США уже несколько лет наращивают свою военно-политическую мощь. По его словам, в Москве это поняли ещё в 2005 году. Целью Вашингтона, по словам политолога, было переформатирование Кремля и устранение РФ. "Устранять" Россию они хотели с помощью разделения страны на несколько некрупных государств.

"С одной стороны, им надо было убрать Россию как таковую, как растущего конкурента", — заявил Кедми в интервью "Литературной газете".

Однако в Америке опасаются не только РФ, но и развития военного потенциала Китая. По словам Кедми, если Вашингтон не вмешается сейчас в развитие Пекина сейчас, то уже к 2030 году Китай станет абсолютно непроницаема для воздействия США. Пугает США и укрепление связей между Москвой и Пекином.

"В Вашингтоне решили, что сначала надо "выбить Россию, а там можно будет расправиться и с Китаем", — объяснил политолог.

По словам Кедми, СВО на Украине это лишь "разминка". США хотят с помощью этого конфликта ослабить Россию, консолидировать силы союзников и понять расстановку противников.

"Этот конфликт уже идёт, и всё делается в рамках предстоящей настоящей схватки между США и Россией", — подытожил эксперт.