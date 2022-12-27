Кедми: РФ "разминается" на Украине перед главной схваткой с США

По мнению израильского политолога Якова Кедми, в ходе украинского конфликта Россия лишь "разминается", готовясь к основной схватке со своим главным политическим противником — США.

Эксперт обратил внимание, что отношения между Вашингтоном и Москвой накаляются.

Политолог напомнил об одной из теорий о том, что США после того, как распался СССР, намеренно остановили свой выбор на Украине, увидев в ней подходящую площадку для ликвидации РФ. А доказательств этому предостаточно, считает эксперт.

"Результатом стала быстрая милитаризация страны, здесь появились военные базы, уже откровенно направленные против РФ. Стартовали процессы ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс", — сказал Кедми, которого цитирует "Московский Комсомолец".