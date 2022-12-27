По мнению израильского политолога Якова Кедми, в ходе украинского конфликта Россия лишь "разминается", готовясь к основной схватке со своим главным политическим противником — США.
Эксперт обратил внимание, что отношения между Вашингтоном и Москвой накаляются.
Политолог напомнил об одной из теорий о том, что США после того, как распался СССР, намеренно остановили свой выбор на Украине, увидев в ней подходящую площадку для ликвидации РФ. А доказательств этому предостаточно, считает эксперт.
"Результатом стала быстрая милитаризация страны, здесь появились военные базы, уже откровенно направленные против РФ. Стартовали процессы ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс", — сказал Кедми, которого цитирует "Московский Комсомолец".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.