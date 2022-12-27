Визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон следует воспринимать в качестве сигнала бедствия перед поражением украинских войск. Об этом сообщает Al Mayadeen.
По мнению обозревателя издания Аммара Брахми, поездка Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену не является "рядовым визитом".
"Это последний сигнал SOS перед неизбежным разгромом армии Украины", — считает автор.
Он добавил, что российским военным удалось ликвидировать украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Именно поэтому Зеленский решил в срочном порядке обратиться за помощью к США, уверен Брахми. Как пояснил обозреватель, отсутствие средств ПВО приведёт к "масштабному поражению" киевского режима.
Кроме того, колумнист подчеркнул: в российской армии служат настоящие профессионалы, которым предстоит завершить борьбу с военным, экономическим и промышленным потенциалом западных государств.
Ранее военспец Юрий Подоляка заявил, что украинские власти подняли вопрос переговоров, так как больше не верят в собственную армию.
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