Эксперт Стариков заявил о готовности офицеров России к ядерным ударам по США

Российские военнослужащие в моральном плане отлично подготовлены к нанесению ядерных ударов по территории США. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Стариков.

"Я бы, не задумываясь, как офицер боевого расчёта пуска, беспрекословно повернул бы ключи, и началась ядерная война", — сказал он в эфире видеоблога "Студия Руслана Бизяева".

На данный момент в России есть такие же офицеры, которые мгновенно выполнят свою задачу в случае приказа вышестоящего руководства, заявил Стариков. По его мнению, у российских военный даже "рука не дрогнет".