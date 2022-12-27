Российские военнослужащие в моральном плане отлично подготовлены к нанесению ядерных ударов по территории США. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Стариков.
"Я бы, не задумываясь, как офицер боевого расчёта пуска, беспрекословно повернул бы ключи, и началась ядерная война", — сказал он в эфире видеоблога "Студия Руслана Бизяева".
На данный момент в России есть такие же офицеры, которые мгновенно выполнят свою задачу в случае приказа вышестоящего руководства, заявил Стариков. По его мнению, у российских военный даже "рука не дрогнет".
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