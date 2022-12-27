Политолог Мартынов назвал "мирный саммит" Зеленского "бизнесом" для выколачивания денег

Планы украинского лидера Владимира Зеленского являются своего рода "бизнесом", цель которого — вытрясти у Запада ещё больше денег. Такое мнение высказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о намерении Киева провести "мирный саммит" в конце февраля. Для его проведения Украина хочет заручиться поддержкой ООН, пригласив в качестве посредника генсека организации Антониу Гутерреша. Последний, в свою очередь, дал понять, что готов быть посредником, если в мероприятии примут участие все стороны украинского конфликта, включая Россию.

"Ну как минимум "мирный саммит" — бизнес Зеленского с целью добиться больше денег. Вообще, они сейчас фонтанируют разными заявлениями "благозвучного" и "рождественского" характера", — сказал Мартынов в беседе с РИА Новости.

Политолог уверен, что для того, чтобы прекратить конфликт, не требуется никакой "мирный саммит", тем более организуемый киевским режимом.

Мартынов подчеркнул, что для стабилизации ситуации на Украине от Зеленского требуется остановить военные действия, однако западные кураторы вряд ли дадут на это согласие — слишком большие деньги там крутятся.

"Другое дело, что кто же ему (Зеленскому — Прим. ред.) позволит? Очевидно, его разорвут свои же в тот же момент. Это же кровавый многомиллиардный бизнес, где все так или иначе соучаствуют", — добавил Мартынов.