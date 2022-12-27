Американские эксперты Study of War проанализировали заявление Путина о готовности к переговорам по Украине

Американские эксперты из Study of War проанализировали заявление Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине.

Владимир Путин открыто заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому конфликту с теми, кто в этом заинтересован. Он отметил, что это противоположенная сторона сама себе запретила вести переговоры.

Эксперты из американского аналитического центра Study of War заявили, что многие посчитали слова Путина неправильно. Они заявили, что слова главы РФ были адресованы Западу. Аналитики считают, что таким образом президент РФ намекает, что Украина — пешка Запада, которая не имеет своего мнения и ничего самостоятельно не решает.

Американские эксперты также добавили, что Россия желает добиться своих целей на Украине, поэтому спецоперация будет продолжаться.