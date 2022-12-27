Никулин: ВСУ получат время на перевооружение в случае мирных переговоров с Россией

Генсек ООН Антониу Гутерриш не желает расследовать деятельность американских биолабораторий на Украине, поэтому его предложение выступать посредником в ходе мирных переговоров Москвы и Киева является нецелесообразным. Об этом бывший советник генсека ООН, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин, комментируя Pravda.Ru готовность политика быть посредником в переговорах по Украине при согласии сторон.

"Это будет то же самое, что пресловутые минские договоренности, — задержка времени", — указал Никулин.

Таким образом Запад пытается предоставить Украине время на перевооружение, чтобы ВСУ продолжили боевые действия с новыми силами, считает он. Никулин отметил, что как только у российской армии в ходе спецоперации появляются успехи, сразу же на Западе находятся желающие провести якобы мирные переговоры.

Ранее Гутерриш заявил о своей готовности к посредничеству в организации саммита по Украине при согласии всех сторон конфликта.