Хачатрян: цель Британии — заставить Армению открыть второй фронт и втянуть РФ в кровопролитную войну

Цель визита главы британской службы внешней разведки Ричарда Мура в Ереван — дать персональные инструкции премьеру Армении Николу Пашиняну. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила блогер, член правления бизнес-школы "Интеграл" Мина Хачатрян.

По её словам, англосаксы хотят заставить Пашиняна сдать Арцах, вывести российский миротворческий контингент, закрыть границу с Ираном и передать весь регион под контроль Турции.

Эксперт назвала блокаду Арцаха, произошедшую 12 декабря, последствием активной работы спецслужб Британии, Турции и Израиля с "глобалистами, захватившими власть в Армении", которые придерживаются русофобских настроений.

"Ещё одна цель визита Мура — спровоцировать Армению на открытие второго фронта. Им железно нужна война. Они хотят втянуть Россию в эту кровопролитную войну. Надо вспомнить учения "Братский кулак", которые недавно проводили Азербайджан и Турция, перебросив огромное количество вооружения. А третий полк Турции, до зубов вооружённый, стоит на Нахичевани. Мы понимаем, что спичка может вспыхнуть", — сказала собеседница издания.

Хачатрян добавила, что Россия в этих условиях должна проводить информационную работу.

"У армян в голове формула: РФ нас предала, вот Турция России нужна, они опять сейчас поделят Армению", — отметила эксперт.

Как пояснила специалист, российские лидеры мнений пока не смогли правильно развеять эти ошибочные представления.