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Жилин заявил, что США пытаются втянуть Россию и Китай в новый конфликт

Мир

Военный эксперт Александр Жилин прокомментировал успешное преодоление северо-корейских дронов южно-корейской системы противовоздушной обороны (ПВО) и отметил, что американские комплексы зафиксировали беспилотники, но Сеул решил не усугублять отношения со своим соседом.

Жилин заявил, что США пытаются втянуть Россию и Китай в новый конфликт

"Южная Корея боится военного конфликта. Северная Корея — воины. А Южная Корея — торгаши. Так распорядилась судьба. Если не дай бог там возникнет конфликт — никакое западное оружие Сеулу не поможет", — заявил Жилин в беседе с "КП".

США не будут ввязываться в противостояние Сеула и Пхеньяна, но сделают всё, чтобы в конфликт ввязались Россия и Китай, считает эксперт. Для Вашингтона выгодно столкновение Северной и Южной Кореи, поскольку все вооружённые конфликты являются "золотым дождём" для американцев.

"А мы финансируем свой ВПК из бюджета — вот в чём разница. И вот почему они нам стараются перекрыть кислород, стараясь вытеснить нас с рынка вооружений", — объяснил эксперт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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