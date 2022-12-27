Лукашенко: Белоруссия и Россия окончательно согласовали многие вопросы

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что он и его российский коллега Владимир Путин расставили точки над "i".

"Были окончательно согласованы многие вопросы", — подчеркнул президент Белоруссии во время встречи с главой РФ в Санкт-Петербурге.

Как отметил Лукашенко, некоторым лидерам необходимо общаться много лет, чтобы достичь такого понимания. По словам руководителя республики, обсуждаемые вопросы в основном связаны с экономикой.

Ранее Путин сообщил о разногласиях между странами СНГ. При этом президент указал на готовность государств сотрудничать.