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Лукашенко: Белоруссия и Россия окончательно согласовали многие вопросы

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что он и его российский коллега Владимир Путин расставили точки над "i".

"Были окончательно согласованы многие вопросы", — подчеркнул президент Белоруссии во время встречи с главой РФ в Санкт-Петербурге.

Как отметил Лукашенко, некоторым лидерам необходимо общаться много лет, чтобы достичь такого понимания. По словам руководителя республики, обсуждаемые вопросы в основном связаны с экономикой.

Ранее Путин сообщил о разногласиях между странами СНГ. При этом президент указал на готовность государств сотрудничать.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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