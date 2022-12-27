Подоляка: Киев захотел переговоров с Россией, потому что близок крах ВСУ

Власти Украины подняли тему переговоров, так как Киев больше не верит в собственную армию, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

Глава украинского МИД предложил провести "мирный саммит", где генсек ООН станет посредником в переговорах Киева и Москвы. По словам специалиста, киевский режим пытается любыми способами сохранить своё положение.

"Официальный Киев разуверился в возможностях ВСУ и понимает, что та тактика, которой сейчас придерживаются ВС РФ, к весне сделают позиции режима Зеленского еще более шаткими, чем сейчас" — уверен Подоляка.

Он отметил, что в Москве прекрасно осознают: Украине срочно нужна передышка, иначе близок крах ВСУ, а потому если переговоры и состоятся, то только без прекращения боевых действий.

"Разговоров об этом далее будет все больше и больше. Потому что, чем хуже будут дела на фронте у ВСУ, тем больше их будет", — резюмировал эксперт.

Ранее представитель НМ ЛНР рассказал, что украинские боевики ежедневно теряют до 500 солдат под Артёмовском.