Новая военная стратегия Сергея Суровикина в итоге сметёт киевский режим,— считают журналисты Financial Times, перечислившие пять принципов, которые использует Россия в своём противодействии Киеву и Западу:
Журналисты объяснили, что "Россия старается уйти от зависимости от импортных поставок микрочипов". К тому же ей требуются огромные запасы оружия и участие в военных коалициях. Сегодня она уже начала сотрудничество с Ираном, Китаем и даже Северной Кореей, у которых есть хорошие разработки в оборонных секторах.
Также Западу нужна общая положительная картинка о себе, но с этим есть проблемы — отправка на Украину более $40 миллиардов и систем Patriot усилили раскол в обществе. Рядовые американцы брошены со своими экономическими проблемами, да и у европейцев дела обстоят не лучше.
Инфляция составила:
Пришедший "устраивать Армагеддон" Суровикин сразу же улучшил логистику, общевойсковую тактику и руководство среднего звена.
Он вывел войска из Херсона, сократив линию соприкосновения и сделав позиции России выгодными и безопасными, а также заменил широкомасштабные бои на скоординированные атаки. Для ВСУ такие непрекращающиеся боевые действия крайне болезненны.
После Бахмута ВСУ придётся отступить на оборонительные рубежи в Краматорске и Славянске, а потом всё дальше и дальше к Киеву. Это сильно поднимет моральный дух российских солдат.
Также у ВСУ нет никакой возможности взять сухопутный мост, проходящий вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом, констатирует Financial Times.
Подрыв общественной поддержки киевского режима уже очевиден даже Западу, а украинское общество выступает за скорейшее перемирие, выяснил американский Gallup.
Экономический же удар стал следствием ведения войны на истощение.
"Военно-политическая стратегия России направлена на то, чтобы дистанцировать Украину от Запада и развеять её по ветру", резюмировал старший научный сотрудник Института международных отношений из Праги Марк Галеотти.
Понятно, что бесконечные вливания средств США в безнадёжно зависимую от них Украину ни к чему не ведут. А попытки "выбить" из России более $1 трлн якобы на восстановление разрушенной инфраструктуры и подавно бессмысленны, заключают авторы.
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Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.