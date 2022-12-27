Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру

Новая военная стратегия Сергея Суровикина в итоге сметёт киевский режим,— считают журналисты Financial Times, перечислившие пять принципов, которые использует Россия в своём противодействии Киеву и Западу:

Опора на самостоятельную оборонную промышленность. Гибридная война в информационном пространстве. Улучшение командного управления. Подрыв общественной поддержки киевского режима. Экономический и энергоудар по Украине.

Журналисты объяснили, что "Россия старается уйти от зависимости от импортных поставок микрочипов". К тому же ей требуются огромные запасы оружия и участие в военных коалициях. Сегодня она уже начала сотрудничество с Ираном, Китаем и даже Северной Кореей, у которых есть хорошие разработки в оборонных секторах.

Также Западу нужна общая положительная картинка о себе, но с этим есть проблемы — отправка на Украину более $40 миллиардов и систем Patriot усилили раскол в обществе. Рядовые американцы брошены со своими экономическими проблемами, да и у европейцев дела обстоят не лучше.

Инфляция составила:

в Эстонии — 21%,

Литве — 17,6%,

Латвии — 16,5%,

Нидерландах — 12%,

Италии — 11,8%,

Бельгии — 9,5%,

Испании — 8,8%,

Австрии — 5,1%.

Пришедший "устраивать Армагеддон" Суровикин сразу же улучшил логистику, общевойсковую тактику и руководство среднего звена.

Он вывел войска из Херсона, сократив линию соприкосновения и сделав позиции России выгодными и безопасными, а также заменил широкомасштабные бои на скоординированные атаки. Для ВСУ такие непрекращающиеся боевые действия крайне болезненны.

После Бахмута ВСУ придётся отступить на оборонительные рубежи в Краматорске и Славянске, а потом всё дальше и дальше к Киеву. Это сильно поднимет моральный дух российских солдат.

Также у ВСУ нет никакой возможности взять сухопутный мост, проходящий вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом, констатирует Financial Times.

Подрыв общественной поддержки киевского режима уже очевиден даже Западу, а украинское общество выступает за скорейшее перемирие, выяснил американский Gallup.

Экономический же удар стал следствием ведения войны на истощение.

"Военно-политическая стратегия России направлена на то, чтобы дистанцировать Украину от Запада и развеять её по ветру", резюмировал старший научный сотрудник Института международных отношений из Праги Марк Галеотти.

Понятно, что бесконечные вливания средств США в безнадёжно зависимую от них Украину ни к чему не ведут. А попытки "выбить" из России более $1 трлн якобы на восстановление разрушенной инфраструктуры и подавно бессмысленны, заключают авторы.