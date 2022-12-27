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Запад признал: исключить Россию из Совбеза ООН нереально

Мир

Киев в очередной раз с пафосным надрывом поднял вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН из-за "из-за преступлений против Украины".

Запад признал: исключить Россию из Совбеза ООН нереально

Запад вяло констатировал, что в природе не существует инструмента, чтобы выгнать из Совета постоянного члена, рассказывают журналисты "Газеты.Ру".

Впрочем МИД Украины в очередной раз возжелал обсудить правомерность пребывания России в Совбезе ООН.

Как сообщил глава министерства Дмитрий Кулеба, вопрос Украины очень простой: "А имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединённых Наций вообще"?

Ответ Украины, впрочем, все знают и без неё, только смысла в этом нет никакого.

Креативы Киева на этот счёт имеют тенденцию к бесконечности.

Неделю назад Кулеба заявил, что Украина собирается официально доказать, что Россия "без надлежащих юридических оснований" занимает место постоянного члена в Совете безопасности ООН, и вообще получено оно якобы в результате "мошеннической схемы". Дескать, поэтому украинцы намерены дать старт политическому процессу, чтобы лишить её этого места.

Запад смотрит на эти эскапады уже почти год. В Белом доме новаторскую идею воспринимают без особого энтузиазма. В администрации Байдена признали, что в настоящее время нет способа приостановки членства России в Совете.

"Мы были очень последовательны в этом вопросе. Если бы существовал путь к приостановке членства России в Совбезе ООН, мы бы незамедлительно занялись этим. К сожалению, мы не имеем (возможности) изменить правила ООН", — пояснила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Евросоюзе тоже считают, что лишить Россию её места в Совбезе ООН нереально. Но председатель Евросовета Шарль Мишель озвучил мнение, что нужен механизм приостановки членства РФ, хотя это может привести "в тупик сам концепт безопасности ООН".

По его словам, "в международном праве есть изъян", раз постоянный член Совбеза ООН может нарушать международное право, и организацию необходимо реформировать, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка. Надо полагать, речь идёт о пресловутом "порядке, основанном на западных правилах".

В России к вопросу относятся однозначно: подобные инициативы "абсолютно нереальны". Заместитель главы МИД Сергей Вершинин пояснил, что гипотетически две трети стран-членов ООН должны выступить за предложение, а ещё нужны голоса всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая Россию.

Очевидно, что этот номер не пройдёт, так как в составе органа находятся:

  • Россия,
  • США,
  • Китай,
  • Великобритания,
  • Франция.

Наличие Китая в этом списке сводит на нет любые порывы подобного рода, а уж ждать от России, что она исключит сама себя, и вовсе глупо.

Так что шансов у Украины получить желаемое нет. Россия останется членом Совбеза, а вот действия всяких кулеб расшатывают организацию и ведут к её разрушению.

Причём такое разрушение стратегически Москве выгоднее, чем Киеву, в разы…

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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