Подготовка боевиков украинской армии в Британии оказалась не такой жесткой, как на Украине. Об этом заявил солдат ВСУ, который попал в плен.
"В Британии подготовка проходила как: копали, вывозили нас на полигон, стреляли, двойками-тройками бегали. В Житомире нас пожёстче даже таскали", — заявил он на видео, опубликованном в Telegram-канале RT.
Военнопленный пожаловался, что командование ВСУ не давало солдатам никаких конкретных целей, только "обороняться и стоять". Более того, военнослужащим угрожали тюремным заключением. Многие из них хотели устроить "самострел" и покинуть позиции.
По его словам, боевикам ВСУ не хватало еды и воды: иногда 100 граммов приходилось делить на два дня.
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