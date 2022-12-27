BBC News: Пионтковский заявил о мирном завершении конфликта на Украине в 2023 году

Иностранные эксперты считают, что у конфликта на Украине существует пять путей развития в предстоящем году. Об этом специалисты рассказали изданию BBC News.

Заместитель директора Института стратегических исследований в Великобритании Майкл Кларк полагает, что на ход спецоперации окажут влияние мобилизованные ВС РФ и их действия в зоне боевых действий. Ни Киев, ни Москва не собираются останавливаться.

Ученый и аналитик из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что в 2023 году произойдёт восстановление территориальной целостности Украины и конфликт завершится. На это повлияют высокая мотивация военных, а также военная поддержка Запада.

Представительница департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Барбара Занчетта сомневается в возможности мирного урегулирования конфликта. Военные действия продолжатся до конца декабря.

А эксперт из Тель-Авива Дэвид Гендельман предполагает, что армия России будет медленно "перемалывать" силы ВСУ. Украинские войска попытаются выполнить прорыв на каком-либо направлении.