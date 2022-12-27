Российская сторона демонстрирует, что способна долгое время противостоять Западу как военной сфере, так и в экономической, заявили китайские эксперты.
Кроме того, Москва показывает, что будет настаивать на своих гарантиях безопасности вопреки Киеву и его "кураторам".
"Россия показывает свою решительность и силу для долгосрочного противостояния не только Украине, но и США и другим западным странам не только в военной области, но и в экономике", — пишет Global Times.
По мнению аналитиков, уже в следующем году Россия может предпринять меры для резкого завершения конфликта на Украине, что станет ударом по западным стратегам. Какие конкретно действия, аналитики не уточнили.
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