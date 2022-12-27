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Джилл Байден заявила, что на каждое Рождество получает от мужа-президента стихотворение

Мир

Первая леди США Джилл Байден заявила, что на каждое Рождество получает от мужа-президента Джо Байдена стихотворение собственного сочинения в качестве подарка.

Джилл Байден заявила, что на каждое Рождество получает от мужа-президента стихотворение

По её словам, у них дома есть специальная книжка, в которую записаны все творческие произведения американского лидера.

"Ежегодно Джо дарит мне стихотворение", — сказала супруга президента США в эфире The Drew Barrymore Show.

Байден подтвердил эту информацию и добавил, что у него в голове "есть много тем, на которые можно писать".

Кроме того, глава Белого дома признался, что ему пришлось пять раз делать предложение Джилл перед тем, как она согласилась выйти за него замуж. Как пояснил президент США, на первой встрече с будущей женой его настигла влюблённость.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отношения РФ и США сейчас слишком далеки от дружественных, поэтому руководители стран не собираются обмениваться новогодними поздравлениями.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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