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Asia Times: попытка Блинкена получить от КНР данные о связях с РФ потерпела фиаско

Мир

Государственный секретарь США Энтони Блинкен потерпел фиаско, пытаясь узнать у Китая информацию о его контактах с РФ и ФРГ. Об этом пишет Asia Times.

Asia Times: попытка Блинкена получить от КНР данные о связях с РФ потерпела фиаско

По мнению автора материала, руководитель американского внешнеполитического ведомства приписал себе "самозваную роль мирового полицейского", который должен знать всё про отношения между Берлином, Пекином и Москвой.

"Но звонок Блинкена главе МИД Китая Вану И обернулся фиаско", — сказано в материале.

Как пояснил обозреватель, госсекретарю США не удалось узнать подробности диалогов китайского лидера Си Цзиньпина с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. В статье подчёркивается, что Блинкен, скорее всего, начал подозревать "неладное", ведь в ходе этих переговоров упоминался украинский конфликт. Он попросил КНР сохранять "прозрачность" для мирового сообщества, уточнил автор.

Обозреватель также добавил, что руководителю МИД Китая пришлось отчитать Блинкена за желание "воткнуть Пекину нож в спину, рассуждая о сотрудничестве".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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