В КНДР заявили, что положили конец ядерному шантажу Вашингтона

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ заявил, что Северной Корее удалось положить конец ядерному шантажу со стороны США.

Об этом северокорейский политик подчеркнул на выступлении по случаю 50-летия принятия конституции страны.

"Наша партия поставила и блестяще реализовала важную цель в построении сильного государства — завершение работы по строительству ядерных сил. Благодаря этому достигнута чудесная победа, которая навсегда положила конец истории ядерного шантажа США по отношению к нам", — заявил Хэ.

По словам северокорейского представителя, КНДР удалось воплотить все намеченные цели в контексте ядерного вооружения, в том числе и для "сдерживания" Вашингтона.