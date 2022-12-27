Президент Сербии Александр Вучич отдал распоряжение привести армию страны в наивысшую боевую готовность, сообщили в Минобороны государства.

Согласно информации, Белград таким образом ответил на перевод вооружённых сил Косова в состояние боевой готовности.

"Президент Сербии Александр Вучич как верховный главнокомандующий… приказал, чтобы вооружённые силы Сербии находились в высшей степени боевой готовности применения… военного потенциала вооружённых сил Сербии", — сообщили в Минобороны Сербии.

Никаких боевых действий сербские власти пока не анонсировали.

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