Политолог Сергей Марков отметил, что в 2022 году Запад показал свою сплочённость.
Марков считает, что главным геополитический итогом этого года стало движение к восстановлению однополярного мира.
"Именно так. Не переход к многополярному, а восстановление однополярного. Западная цивилизация консолидирована как никогда вокруг США. США показали свою силу. И Китай и Россия показали свою слабость", — написал Марков в своём микроблоге.
Политический аналитик объяснил, что мир шёл к многополярному миру, но в 2022 году сменил курс на противоположный.
Он отметил, что самая сильная держава мира пытается подчинить себе и политически уничтожить вторую по ядерному оружию страну мира.
Ранее Сергей Марков высказался о причинах бегства мужчин из России.
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У ракет предварительно предполагается снять ядерные боеголовки и заменить их на неядерные.