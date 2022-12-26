Марков подвёл итоги года: США показали свою силу. Китай и Россия показали свою слабость

Политолог Сергей Марков отметил, что в 2022 году Запад показал свою сплочённость.

Марков считает, что главным геополитический итогом этого года стало движение к восстановлению однополярного мира.

"Именно так. Не переход к многополярному, а восстановление однополярного. Западная цивилизация консолидирована как никогда вокруг США. США показали свою силу. И Китай и Россия показали свою слабость", — написал Марков в своём микроблоге.

Политический аналитик объяснил, что мир шёл к многополярному миру, но в 2022 году сменил курс на противоположный.

Он отметил, что самая сильная держава мира пытается подчинить себе и политически уничтожить вторую по ядерному оружию страну мира.

Ранее Сергей Марков высказался о причинах бегства мужчин из России.