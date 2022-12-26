Кнутов назвал передачу ЗРК Patriot Киеву научно-исследовательской акцией США

Поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в качестве военной помощи Украине не сможет изменить ситуацию для ВСУ. При помощи американской системы украинские войска не смогут обезопасить от ударов со стороны России несколько важных объектов одновременно. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, США не отправят в Киев модернизированную версию ЗРК Patriot PAC-3. Скорее всего Украина получит старый вариант комплекса PAC-2.

"Передача ЗРК Patriot с военной точки зрения не внесёт серьёзных изменений в характер противовоздушной обороны Украины, но американцам очень важен этот эксперимент", — сказал Кнутов в интервью iReactor.

Пентагон будут с интересом наблюдать, как ЗРК Patriot будет реагировать на российские "Кинжалы" и "Калибры". Таким образом, передача американского комплекса является научно-исследовательской акцией, считает Кнутов.