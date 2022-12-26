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Express: Шотландия может попасть в сферу влияния России

Мир

Шотландия может попасть в сферу влияния Москвы, если жители страны проголосуют на референдуме за выход из состава Соединённого Королевства, сообщил эксперт по внешней политике Азим Ибрагими в интервью изданию Express.

Express: Шотландия может попасть в сферу влияния России

Если Шотландия станет независимой, то британские компании покинут страну. В таком случае Эдинбургу потребуется экономическая помощь, которую рады будут оказать РФ и Китай, чтобы распространить своё влияние на страну, отметил эксперт.

"Бизнес наверняка уйдет оттуда… А когда твоя экономика не защищена, такие люди как Путин непременно постараются помочь Шотландии", — сказал Ибрагими.

Выход Шотландии из состава Соединённого Королевства ударит по безопасности Великобритании, подчеркнул он.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен неоднократно повторяла, что Эдинбург планирует провести референдум о независимости автономии в 2023 году, однако британские экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс говорили, что повторное голосование не состоится, потому что плебисцит уже проходил в 2014 году, и его результаты не будут пересматриваться. С подобными заявлениями выступил и действующий премьер Риши Сунак.

Напомним, что восемь лет назад 46% шотландцев проголосовали за отделение страны.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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